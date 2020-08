L’Italia è un paese senza intellettuali (Di sabato 8 agosto 2020) Lo ricorderemo questo 2020 e non soltanto per la dura prova che esso sta rappresentando per l’Italia e per il mondo intero. Ne serberemo memoria anche per la scomparsa di molte figure d’intellettuali a tutto tondo che, grandissime nel proprio campo ma care a tutti, ci hanno lasciato. Molti di essi avevano raggiunto età venerande, a riprova del fatto che l’attività della mente è essa stessa una promessa di relativa longevità, ma non per questo e non tutti, erano stati dimenticati. Nella quiete dei propri studi dalle pareti ricoperte di libri o in silenziose località di villeggiatura, essi non avevano mai cessato di essere punti di riferimento e ospiti di rare quanto intense interviste da parte di esponenti di quel buon giornalismo che ancora resiste nel nostro paese. Tanti sono stati i lutti ... Leggi su linkiesta

LucaBizzarri : L’Italia è il paese che amo. - DadoneFabiana : Sostegno alle imprese e ai settori economici più colpiti dal virus. Difesa dei lavoratori e delle famiglie. Aiuti i… - LucaBizzarri : L’Italia è il paese che amo. - Yngwie50424203 : Me sa che vince il no gigí. Stacce. Il movimento è finito. Goditi lo stipendio, goditi la vita, viaggia, metti su f… - MariaLu91149151 : RT @vclaud4: Mentre il medico studia l'ammalato muore, l'Europa prende tempo e l'ammalato l'Italia tempo non ha, al posto di Conte ripristi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia paese Cts, 5 verbali Covid desecretati: "Chiudete l'Italia a zone", ma Conte decise il lockdown totale Corriere della Sera