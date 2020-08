L’ex capo di gabinetto di Salvini e Lamorgese diventa prefetto di Roma. Giro di nomine anche in Toscana e Sardegna (Di sabato 8 agosto 2020) Giro di nomine per le prefetture di alcune città italiane. Il Consiglio dei ministri, su proposta della titolare del Viminale Luciana Lamorgese, ha dato il via libera all’incarico di Matteo Piantedosi come nuovo prefetto di Roma. Un nome non nuovo il suo, dal momento che a partire dal 2018 ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto del Viminale e ha affiancato l’allora ministro Salvini nella gestione dei migranti (tanto che è stato inizialmente indagato insieme lui sia per il caso Diciotti che per Open Arms). A Massa Carrara va Claudio Ventrice, Luca Rotondi a Nuoro. Passa invece dalla prefettura di Livorno a quella di Cagliari Gianfranco Tomao, mentre al suo posto nella città Toscana va Paolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

