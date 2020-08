Ken umano diventa donna: le sue forme come quelle di una star (Di sabato 8 agosto 2020) Ken umano ha deciso di trasformarsi e diventare donna, ma il suo corpo è davvero particolare e le sue forme sono da vera star Ken umano, Fonte foto: Instagram (@jessicaalvesuk)Tempo fa, in molti hanno conosciuto Rodrigo Alves, detto il Ken umano, e all’epoca aveva dichiarato di aver speso una cifra esorbitante, circa 35mila euro, per rifarsi il sedere o meglio per farlo più grande. Qualche ora fa, sulla sua pagina Instagram, quella che ora è diventata Jessica Alves, ha mostrato le sue nuove forme tutte femminili. come in molti sicuramente già sapranno, Ken si è spesso mostrato nella sua versione maschile in moltissime trasmissioni italiane soprattutto ... Leggi su chenews

franciiscooo8 : @californiet @lautarvo Ah ma è il ken umano, non lo sapevo e mi viene da piangere - californiet : @ilmauro85 @lautarvo siii era il Ken umano ahaha l'uomo che aveva fatto interventi per assomigliare a ken, ora vuol… - lilvoreygm : chi ha rifatto il naso al ken umano, che schifo - MistaAlki : @conglomerato Non mi dire che è il Ken umano? - dailynews_24 : Jessica Alves, l’ex Ken umano: dalla transizione al desiderio di maternità -

Ultime Notizie dalla rete : Ken umano Rodrigo Alves, il Ken umano oggi è Jessica: “Voglio un bambino e un uomo che mi ami” Il Fatto Quotidiano Jessica Alves, l’ex Ken umano, e la gluteoplastica: “Sedere come J-Lo e fianchi da Kim Kardashian”

Jessica Alves, al tempo conosciuto come Rodrigo Alves Ken umano, ha rivelato di aver speso quasi 35mila euro per un aumento del sedere. E Jessica Alves ha mostrato con orgoglio i risultati della sua r ...

Jessica Alves, l’ex Ken umano diventato donna: “Vorrei tanto essere una madre”

Rodrigo Alves, il Ken Umano diventato famoso in Italia nei programmi di Barbara D’Urso, è diventata donna. “Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i mi ...

Jessica Alves, al tempo conosciuto come Rodrigo Alves Ken umano, ha rivelato di aver speso quasi 35mila euro per un aumento del sedere. E Jessica Alves ha mostrato con orgoglio i risultati della sua r ...Rodrigo Alves, il Ken Umano diventato famoso in Italia nei programmi di Barbara D’Urso, è diventata donna. “Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i mi ...