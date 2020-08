Juve, si volta subito pagina: esonerato Sarri! (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare in giornata. Fatale l’eliminazione in Champions, oltre ad un feeling mai scattato tra l’allenatore e la squadra. Risultati deludenti e gioco non in linea con le aspettative del club, elementi che hanno portato alla decisione di Agnelli. Finisce dunque dopo una sola stagione l’avventura di Sarri sulla panchina bianconera. Per quanto riguarda il successore i nomi sono quelli di Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Antonio Conte e Zinedine Zidane. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : #SerieA, con i 2 punti a vittoria lo scudetto sarebbe andato all'Inter. Con la regola in vigore fino al '94 l'… - Francesco54 : @pisto_gol La Juve è incredibile caccia gli allenatori ogni volta che esce dalla C.L. quindi ne vedremo delle belle ?????? - RMcM86 : @capuanogio Giova, al massimo cinque minuti da dedicare on air a questa notizia e a quella della Juve fuori dalla c… - satirassy : Sarri ha certamente le sue colpe e forse la Juve non è mai stata roba sua, ma con questo esonero va a pagare anche… - TheGiggiStudios : @SpudFNVPN Comunque la Juve è da rifare secondo me, l’11 di ieri non fa per niente paura come era la Juve di una volta -