Juve, cacciare Sarri non risolverà i problemi: dai dirigenti che volevano vendere Dybala a una squadra indebolita (Ronaldo a parte) (Di sabato 8 agosto 2020) Madido di sudore, stravolto dalla partita, “devastato” dall’eliminazione, per usare le sue parole. Forse Maurizio Sarri se lo sentiva, sapeva in cuor suo che la sconfitta (o meglio, la vittoria inutile) contro il Lione gli sarebbe stata fatale. Aveva un po’ l’aspetto del condannato a morte, e le dichiarazioni vaghe del presidente Agnelli certo non lo hanno incoraggiato. Di tempo per decidere la Juventus se n’è preso pochissimo, segno che la scelta in fondo era già stata maturata: Sarri è stato esonerato, la sua avventura in bianconero è durata solo un anno, concluso comunque con uno scudetto, il primo della sua carriera, il nono per la Juve. La differenza fra i punti di vista è tutta qui. Mentre si scatena già il totonomi – da Simone ... Leggi su ilfattoquotidiano

