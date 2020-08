Hong Kong, sanzioni Usa 'irragionevoli' (Di sabato 8 agosto 2020) Hong Kong, 8 AGO - La decisione di Washington di imporre sanzioni contro funzionari di Hong Kong è "selvaggia e irragionevole": lo ha detto oggi il ministro del Commercio della città, Edward Yau. "Se ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sandrogozi : Ennesima violazione da Pechino dell'autonomia di #HongKong, dello Stato di diritto e della democrazia. Nonostante g… - ItaliaViva : Non possiamo far finta di non vedere cosa succede in alcuni paesi con i quali abbiamo relazioni internazionali. Chi… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio in videoconferenza con MAE ???? Wang Yi Al centro del colloquio: ??rilancio partenariato economico… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Hong Kong: le sanzioni Usa sono 'selvagge e irragionevoli' #hongkong - sullanuvola : RT @BairroAzul: Giro per casa in canotta e mutande, sperando con la pratica di raggiungere la classe di Tony Leung Chiu-Wai in Hong Kong Ex… -