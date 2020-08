GhostWire: Tokyo si mostra al QuakeCon con una delle sue feature più importanti... coccolare i cani (Di sabato 8 agosto 2020) In questo momento, sta avendo luogo la QuakeCon at Home 2020, il classico evento QuakeCon, trasformato in uno showcase online per venire incontro alle restrizioni anti coronavirus.Durante questo evento, ha fatto capolino nientemeno che Shinji Mikami di Tango Gameworks, per offrire un piccolo update su GhostWire: Tokyo, il titolo action/horror per PS5 e PC, attualmente in via di sviluppo.L'aggiornamento fornito da Mikami è veramente breve, ma ci ha permesso di scoprire una funzione importante del gioco che potrebbe conquistare coloro che non sono ancora convinti del progetto. Ebbene, sembra che in GhostWire: Tokyo sarà possibile...coccolare i cani!Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ghostwire Tokyo torna a mostrarsi con un nuovo video diario su PS5 e PC, con Shinji Mikami che fa un annuncio ufficiale e molto importante relativo alla presenza dei cani nel gioco. VIDEO di Giorgio M ...

