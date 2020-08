Formazioni ufficiali Chievo-Spezia, andata semifinali playoff Serie B 2019/2020 (Di sabato 8 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Chievo-Spezia, andata delle semifinali dei playoff di Serie B 2019/2020. Tutto pronto al Bentegodi per il primo dei due atti che regalano la finale di questa post season. Da una parte i clivensi che cercano di vincere, dall’altra i liguri che possono accontentarsi del pareggio visto che con due segni X eliminerebbero i gialloblu. Fischio d’inizio alle 21 di sabato 8 agosto, queste le scelte dei due tecnici. Chievo: in attesa Spezia: in attesa Leggi su sportface

zazoomblog : Bayern Monaco – Chelsea – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali - #Bayern #Monaco #Chelsea #Ultime - zazoomblog : Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Chelsea ritorno ottavi Champions League 2019-2020 - #Formazioni #ufficiali… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Barcellona-Napoli ritorno ottavi Champions League 2019-2020 - #Formazioni #ufficiali - Calciodiretta24 : Champions League, Barcellona – Napoli: le formazioni ufficiali - infobetting : Motherwell-Dundee Utd (sabato, ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici -