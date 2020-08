Focolaio a Fornaci, Asl: 'Messe in atto tutte le misure per contrastare il contagio' (Di sabato 8 agosto 2020) L'Azienda Usl Toscana nord ovest conferma di aver individuato un cluster familiare di "Covid-19" nel comune di Barga, come anticipato stamani dal primo cittadino, e di essersi subito attivata per ... Leggi su lagazzettadelserchio

BARGA. Purtroppo i nuovi casi di coronavirus crescono nel Comune di Barga. É stato scoperto un cluster, un nuovo focolaio in provincia di Lucca, che interessa al momento cinque persone: una famiglia m ...

