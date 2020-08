Farouk Kassam, i racconti del sequestro: “Non potrò mai perdonare” (Di sabato 8 agosto 2020) Sono oramai passati ben 28 anni dal suo rapimento. Farouk Kassam, oggi 36enne, racconta la terribile esperienza e tutto quello che è successo dopo. È stato rapito 28 lunghissimi anni fa, Farouk Kassam, a Porto Cervo, dalla sua casa. L’uomo aveva soltanto 7 anni al momento del terribile avvenimento. Oggi divide la sua vita tra … L'articolo Farouk Kassam, i racconti del sequestro: “Non potrò mai perdonare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Farouk Kassam: «Matteo Boe ha 60 anni ed è libero: mi auguro che spenda la tanta vita che ha davanti per fare cose… - FraViolaRosso : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - DavideDana : Farouk Kassam: «Matteo Boe ha 60 anni ed è libero» - - ctoniarch : RT @fcolarieti: Farouk Kassam: «Non potrò mai perdonare e lo dico senza rabbia, ma con la consapevolezza che non è nelle mie capacità» http… - fcolarieti : Farouk Kassam: «Non potrò mai perdonare e lo dico senza rabbia, ma con la consapevolezza che non è nelle mie capaci… -