Ecobonus ristrutturazione, ecco i chiarimenti delle Entrate e il modulo per fare domanda (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo la firma, giovedì, del decreto interministeriale con le caratteristiche tecniche degli interventi di efficienza energetica ammissibili, è arrivata anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti interpretativi sul superbonus del 110% per interventi di efficientamento e adeguamento antisismico. Con tanto di modulo (vedi sotto) per chiedere la detrazione, a partire dal prossimo 15 ottobre. Nel frattempo con il decreto Agosto il governo ha modificato i quorum previsti per le assemblee condominiali: ora per autorizzare qualsiasi intervento agevolabile basterà l’ok della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo dei condomini. Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite ... Leggi su ilfattoquotidiano

