Due morti per peste bubbonica in Mongolia, in isolamento un villaggio (Di sabato 8 agosto 2020) E’ allarme peste nera in Mongolia. Due casi sospetti legati al consumo di carne di marmotta. Isolato un villaggio. MOSCA (RUSSIA) – Allarme peste nera in Mongolia. Due persone sono morte dopo aver contratto questo virus. Le autorità solitarie hanno deciso di mettere in isolamento l’intero villaggio di Suji Xincun anche se, al momento, non risultano altri positivi. Isolata la regione del Khovd Secondo quanto scritto dal Moscow Times, nella regione di Khovd ci sarebbero due casi collegati al consumo di carne di marmotta. Sono in corso tutte le indagini per cercare di identificare le persone che hanno avuto contatti con i due individui. Fino a questo momento, non si registrano altri positivi. La situazione sembra essere sotto controllo ... Leggi su newsmondo

repubblica : Cina: due morti di peste bubbonica, villaggio in lockdown [aggiornamento delle 10:47] - frankiehinrgmc : @ChiaraBonvini Ecidentemente no: molti ragazzi non trovando sostanze leggere si avventurano con quelle pesanti e al… - repubblica : Beirut, due forti esplosioni nella zona del porto: almeno 70 morti. Oltre 3700 feriti tra cui un militare italiano.… - pinoalfredos : Morti Hubert e Kalisa, eutanasia per i 2 leoni anziani e inseparabili - Ansa_ER : In E-R 44 nuovi casi di coronavirus, due morti. A Reggio 10 casi, metà legati a rientri di giovani da vacanze #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Due morti Cina: due morti di peste bubbonica, villaggio in lockdown la Repubblica I sospetti sull’esplosione a Beirut: “Ruolo straniero, forse un razzo”

In una Beirut ancora sanguinante, che continua a tirare fuori i suoi morti dalle macerie, il popolo della rivoluzione è tornato ad assediare il Parlamento, nel centro sfregiato della capitale. Una not ...

Nazista uccide il vicino a colpi di pistola: la fuga in moto finisce in tragedia

Dramma nello Hampshire, in Inghilterra: un nazista ha ucciso il vicino con una pistola fatta in casa, poi è scappato in moto ed è morto in un incidente. “Morirò sulla mia moto”, aveva promesso a suo ...

In una Beirut ancora sanguinante, che continua a tirare fuori i suoi morti dalle macerie, il popolo della rivoluzione è tornato ad assediare il Parlamento, nel centro sfregiato della capitale. Una not ...Dramma nello Hampshire, in Inghilterra: un nazista ha ucciso il vicino con una pistola fatta in casa, poi è scappato in moto ed è morto in un incidente. “Morirò sulla mia moto”, aveva promesso a suo ...