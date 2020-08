Decreto Agosto, via libera del CDM alla nuova misura (Di sabato 8 agosto 2020) Il Decreto Agosto entrerà in vigore il prossimo 10 Agosto. La sua data di scadenza è fissata per il 7 Settembre. Conte l’ha presentato Il Governo ha piazzato un altro tassello importante nella fase di “ricostruzione” post-Coronavirus dell’Italia. Infatti, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Agosto, che entrerà in vigore il prossimo 10 Agosto. L’ok del Consiglio è arrivato salvo intese tecniche. Il premier Giuseppe Conte l’ha ufficialmente presentato in una conferenza stampa congiunta con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Le misure stanziate dal Governo per il nuovo provvedimento arriveranno alla cifra complessiva di 100 miliardi di €. “Con ... Leggi su zon

