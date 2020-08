Council of Dads su Canale5 con una mini maratona di 4 episodi a settimana? La data ufficiale (Di sabato 8 agosto 2020) Per settimane e settimane abbiamo sentito parlare dell'arrivo di Council of Dads su Canale5 con gli episodi della prima e unica stagione e finalmente sembra che quel momento sia arrivato. La serie tv nata sotto le migliori aspettative (dopo il successo di This is Us) si è scontrata poi contro il muro degli ascolti e dell'insuccesso tanto da non meritare, almeno secondo i vertici NBC, una seconda stagione. Finalmente anche il pubblico italiano però potrà fare la conoscenza della famiglia Perry e delle loro storie, quale sarà la reazione?È ancora un po' presto per dirlo ma quello che sembra ormai certo è che la messa in onda di Council of Dads su Canale5 ha ormai una data ufficiale. Salvo ... Leggi su optimagazine

