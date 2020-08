Condò: «Sarri non ha saputo imporsi fin dall’inizio della stagione» (Di sabato 8 agosto 2020) Paolo Condò ha commentato negli studi di Sky Sport 24 l’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus In collegamento con Sky Sport 24, il noto giornalista Paolo Condò ha voluto commentare l’esonero di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: «I motivi dell’esonero vanno ricercati all’inizio della sua avventura alla Juventus. Guardiola al Barcellona mandò via Ronaldinho, Deco ed Eto’o, fin dal primo giorno, dettando le sue condizioni che erano pesantissime. Sarri invece non le ha poste, ha solo chiesto giocatori più adatti al suo calcio. Mettere qualche giocatore che avesse voglia di cominciare a vincere poteva essere utile. Sarri è partito con il piede sbagliato fin da quando è andato da Ronaldo ... Leggi su calcionews24

