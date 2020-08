Champions: Real Madrid eliminato, Varane "è colpa mia" (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 08 AGO - Il naufragio di Raphael Varane: atteso come nuovo pilastro difensivo del Real Madrid, in assenza del capitano Sergio Ramos, il campione del mondo di Francia ha 'regalato' al ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane, chiacchierata dopo la gara. FOTO - repubblica : Manchester City-Real Madrid 2-1, Guardiola butta fuori dalla Champions Zidane - federicocasotti : Chicca della serata. #CR7 non usciva agli ottavi di Champions dal 2009/10, quando giocava con il Real Madrid. Chi e… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Ilaria D’Amico: “Può essere l’obiettivo del Real solo la Liga? No” Capello: “Beh loro non la vincevano da un po’ “ Ilari… - sportface2016 : #RealMadrid, #Varane: 'Ho fallito, sconfitta contro il #ManchesterCity è colpa mia' -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Real

La stagione e il futuro. Juventus-Lione non è stata soltanto la sfida che ha spento il sogno Champions dei bianconeri, ma anche l’occasione per parlare di calciomercato. Lo avrebbero fatto le due soci ...Il calcio vende sogni, ed il Napoli vola a Barcellona per comprarne uno. Prima Ancelotti con due sberle al Liverpool, 2-0 al San Paolo e 1-1 all’Anfield Road in un girone magnetico, poi Gattuso con lo ...