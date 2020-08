Champions, Juve vince 2-1 contro il Lione con doppio Ronaldo ma è eliminata: club esonera Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Sfuma ancora la Champions League per la Juventus. I bianconeri sono stati eliminati dal Lione agli ottavi di finale: non è bastato vincere 2-1 nella gara di ritorno a Torino dopo che l'andata era stata... Leggi su feedpress.me

