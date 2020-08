Beautiful: e Brooke diventò una bambola gonfiabile! (Di sabato 8 agosto 2020) Ridge e il manichino di Steffy - Beautiful Nell’era del Covid-19, a Beautiful c’è spazio pure per i manichini. Come annunciato dal capo autore Bradley Bell, la celebre soap opera americana è infatti ricorsa a soluzioni sui generis per arginare l’ostacolo rappresentato dal distanziamento sociale imposto dalla pandemia, motivo per cui nelle storie ambientate alla Forrester Creations sono cominciate ad apparire delle controfigure o delle “bambole gonfiabili”. Un esempio – piuttosto visibile – di questo escamotage si è avuto nella puntata andata in onda negli States ieri. A svelare l’”arcano” è stata proprio Katherine Kelly Lang, che sui suoi canali social ha commentato la scena in cui Thorsten Kaye, l’interprete di Ridge Forrester, si è trovato a dover ... Leggi su davidemaggio

