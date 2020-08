Abarth Virtuale racing League, la sfida continua (Di sabato 8 agosto 2020) Abarth, brand sportivo di FCA, è protagonista in questi giorni di un torneo di e-sport in cui appassionati di questo brand e di motorsport sfidano Abarthisti e professionisti del settore con una Abarth completamente personalizzabile. Per un brand nato come scuderia sportiva negli anni ’50 non poteva mancare un torneo Virtuale che trasmettesse l’adrenalina della pista ai propri fan. L’obiettivo di questo progetto è infatti quello di unire appassionati di motorsport, soprattutto «virtuali», attraverso la creazione di una community di e-gamer. Il progetto, partito il 25 luglio, prevede 8 gare di qualificazione (di cui due dedicate agli Abarthisti). Sabato 8 agosto alle 21 si svolge la terza gara di qualificazione del torneo e puoi seguirla qui in ... Leggi su gqitalia

