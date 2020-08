xCloud non disponibile su iOS? Per Microsoft Apple sta negando ai consumatori il cloud gaming (Di venerdì 7 agosto 2020) Microsoft ai ferri corti con Apple: la società di Redmond in una dichiarazione ha affermato che Apple è interamente responsabile della mancanza di app di cloud gaming e servizi di abbonamento su iOS. Come vi avevamo riferito pochi giorni fa, ora che xcloud sta per arrivare ufficialmente, i possessori di uno smartphone iOS non saranno in grado di accedervi.Mesi fa, Microsoft aveva sottolineato la presenza di una beta per Project xcloud, il suo servizio di streaming, disponibile per gli utenti iOS. Quella beta è stata distribuita tramite TestFlight, un servizio di proprietà di Apple che consente agli ... Leggi su eurogamer

