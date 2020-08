Vidal: “Ora al Barcellona mi sento importante. Futuro? Ho un anno di contratto e voglio restare” (Di venerdì 7 agosto 2020) Arturo Vidal parla del suo Futuro Uno dei giocatori chiesti con maggiore insistenza da Conte alla società è sicuramente Arturo Vidal. Il cileno però sembra essersi ritrovato a Barcellona e lo ha confermato in un’intervista concessa a Mundo Deportivo. Ecco le sue parole. “Mi manca un anno di contratto e con tutto quello che è successo, oggi mi sento importante, sento molto affetto in squadra, tanti ottimi amici e spero di arrivare a fine contratto. voglio vincere la Champions se Dio vuole e l’anno prossimo tentare il Triplete. L’anno prossimo sarò qui? Se Dio vuole sì, resterò ... Leggi su intermagazine

