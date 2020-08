Verbali comitato tecnico scientifico in pdf: cosa dicono, ecco i file (Di venerdì 7 agosto 2020) Alle ore 12 di giovedì 6 agosto 2020 la Fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato i Verbali del comitato tecnico scientifico posti a base dei Dpcm sul Coronavirus, che il governo ha deciso nella giornata di mercoledì 5 agosto di desecretare.Segui Termometro Politico su Google News Verbali comitato tecnico scientifico desecretati: la lista delle pubblicazioni La Fondazione ha pubblicato sul proprio sito i Verbali di cinque riunioni del Cts, che risultano essere i seguenti: Verbale completo CTS n. 12 del 28 febbraio 2020;Verbale n. 14 del 1° marzo 2020;Verbale n. 21 del 7 marzo 2020;Verbale completo CTS n. 39 del 30 marzo 2020;Verbale completo CTS n. 49 del 9 aprile 2020.Non ci sono grandi rivelazioni ... Leggi su termometropolitico

borghi_claudio : Era meglio se non cominciavo nemmeno a leggere i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Altro che l'eparina... - Rinaldi_euro : Quelli dell’anonima sequestri. Ecco perché il governo voleva tenere il segreto sui verbali degli esperti - Il Tempo - petergomezblog : Il governo toglie il Segreto sui verbali del comitato scientifico Coronavirus. La fondazione Einaudi li pubblicherà… - wandererkite : RT @DM_Deluca: Su l'Eco di Bergamo @EasyInve ha pubblicato per primo i verbali che dimostrano che il 3 marzo il Comitato tecnico scientific… - Maxkent55 : RT @ivocamic: A PROCESSO #CONTE NON #SALVINI Verbali CTS #Salvini a processo per pochi gg di stop ai migranti e #Conte? Ci ha sequestrati… -