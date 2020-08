Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di venerdì 7 agosto 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Saturnino Di Ilio, racconta la figlia, “mangiava insalata congelata nell'armadio di casa a meno sedici gradi nei suoi primi anni in Belgio”. Partito dall'Abruzzo, nel paese nordico aveva respirato nero nelle miniere di carbone, ma fuori la sua vita era affollata di luce. Otto figli, poi dieci nipoti, e a un certo ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Ballata per Fabrizio De Andrè Pdf Libro - PDF NEWS Carpi Calcio News Covid, Biden falco con Trump. "Lavora o qui moriamo tutti"

Gliel'ha detto un po' da cattivo, che Sleepy Joe non è mai. «Fai il tuo lavoro, sennò qui moriranno milioni di americani». Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali di novembre, l'ha messa g ...

Migranti: due barche con 140 persone in difficoltà. Sos: "Stiamo morendo"

Due barche in pericolo, una con 95 e l'altra con 45 persone a bordo in fuga dalla Libia, si trovano nelle acque in zona Sar di Malta. Gli occupanti chiedono "soccorso immediato". Lo denuncia su Twitte ...

