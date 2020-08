Scream: Wes Craven scoprì la maschera di Ghostface, ecco dove (Di venerdì 7 agosto 2020) Wes Craven scoprì per caso la maschera di Ghostface, mentre era alla ricerca di location per la parte delle riprese che dovevano svolgersi California. Wes Craven scoprì la maschera di Ghostface, presente in Scream, mentre era alla ricerca di location per le riprese in California; il regista stava camminando in una casa, valutando se fosse adatta o meno, e all'interno di una delle stanze vide la celebre maschera appesa a un muro. Craven quindi inviò una foto alla Dimension Films e chiese ai tecnici del reparto oggetti di scena di realizzare una maschera che fosse simile a quella che aveva visto nella camera da letto della casa californiana, poiché il budget del film era ... Leggi su movieplayer

sofixsofix86 : RT @mymovies: STASERA IN TV ??- VENERDI 7 AGOSTO In copertina: Scream - Chi urla muore, di Wes Craven #staseraintv #guidatv #7Agosto https… - mymovies : STASERA IN TV ??- VENERDI 7 AGOSTO In copertina: Scream - Chi urla muore, di Wes Craven #staseraintv #guidatv… - DanielIsabella3 : @newbeverly Scream tutta la vita! Grande Wes Craven! - HorrorItalia24 : ??Qual è il vostro film preferito di WES CRAVEN? Nasceva il 2 agosto 1939 una leggenda del cinema horror, l'uomo d… - wireditalia : Esattamente cinque anni fa debuttava Scream, teen horror ispirato all’omonima saga di Wes Craven. Da Psychoville a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scream Wes Scream: Wes Craven scoprì la maschera di Ghostface, ecco dove Movieplayer.it Scream: Wes Craven scoprì la maschera di Ghostface, ecco dove

Wes Craven scoprì per caso la maschera di Ghostface, mentre era alla ricerca di location per la parte delle riprese che dovevano svolgersi California. Wes Craven scoprì la maschera di Ghostface, prese ...

Courtney Cox torna in Scream 5 e sarà di nuovo la reporter Gale Weathers

Il ritorno di Scream, con un quinto capitolo della nota saga horror è ormai ufficiale. La notizia è stata diffusa dalla protagonista, Neve Campbell e in fatto di ritorni, non sarà l’unica a prendere p ...

Wes Craven scoprì per caso la maschera di Ghostface, mentre era alla ricerca di location per la parte delle riprese che dovevano svolgersi California. Wes Craven scoprì la maschera di Ghostface, prese ...Il ritorno di Scream, con un quinto capitolo della nota saga horror è ormai ufficiale. La notizia è stata diffusa dalla protagonista, Neve Campbell e in fatto di ritorni, non sarà l’unica a prendere p ...