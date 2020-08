Robbiati: "A Napoli non resi secondo le aspettative, era un periodo molto pesante. Sul Barça..." (Di venerdì 7 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Anselmo Robbiati, ex giocatore del Napoli: "Ricordo dell’esperienza a Napoli? Un bel ricordo perché poi andammo in Serie A, sicuram ... Leggi su tuttonapoli

ilnapolionline : Anselmo Robbiati, ex giocatore del Napoli: 'Il Napoli non ha nulla da invidiare alle big, a livello di rosa' -… - sscalcionapoli1 : Robbiati: 'Il Napoli non ha nulla da invidiare alle big, può sicuramente dare fastidio al Barcellona' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Robbiati: 'Il Napoli non ha nulla da invidiare alle big, può sicuramente dare fastidio al Barcellona' https://t.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Robbiati: 'Il Napoli non ha nulla da invidiare alle big, può sicuramente dare fastidio al Barcellona' https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Robbiati: 'Il Napoli non ha nulla da invidiare alle big, può sicuramente dare fastidio al Barcellona' https://t.… -