Rinnovo Fabian-Napoli, la situazione resta spinosa (Di venerdì 7 agosto 2020) Ieri è arrivata la notizia del Rinnovo di Di Lorenzo e Mario Rui. Il prossimo nome in agenda è quello di Piotr Zielinski, con il quale esiste da tempo l’intesa di massima. Mentre, scrive Calciomercato.com, il prolungamento più spinoso è quello che riguarda Fabian Ruiz “per il quale il Napoli cerca da diverse settimane un accordo per inserire una clausola rescissoria importante – per tutelarsi in caso di maxi offerte dalla Spagna o dalla Premier” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, che può rappresentare la vera svolta per gli uomini di Gattuso (si riparte dall'1-1 del "San Paolo"), ...

Il Graffio sostiene Callejon

Il Napoli corre al buio verso il Nou Camp. È carico di interrogativi. Non sa se la Procura Federale ha registrato le frasi razziste contro Gattuso, può solo sperare che Insigne giochi sabato, si chied ...

