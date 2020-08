Pierluigi Diaco a Io e Te: “Quanto mi piace fare il moralista” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella puntata di oggi di Io e Te Pierluigi Diaco ha affrontato il tema della chirurgia plastica con i suoi ospiti in studio. La puntata di oggi di Io e Te ha toccato uno dei temi più scottanti. Pierluigi Diaco infatti ha parlato di chirurgia estetica con i suoi ospiti di oggi, Samanta Togni e il marito Mario Russo. Russo è un chirurgo estetico, e Diaco ha preso la palla al balzo per parlare di chirurgia estetica. Il conduttore ha anticipato i suoi ospiti in studio con la frase “Quanto mi piace fare il moralista!” prima di iniziare un dibattito che ha coinvolto anche Katia Ricciarelli. L’uomo si è detto contrario alla chirurgia estetica e tutti i suoi ospiti sono stati d’accordo con lui. Mario Russo ha commentato che su 10 ... Leggi su bloglive

