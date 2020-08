Paola Turci e Francesca Pascale, il bacio scatena un putiferio. Bufera su Adinolfi (Di venerdì 7 agosto 2020) Paola Turci e Francesca Pascale sono la coppia dell'estate: Adinolfi le sbeffeggia, il web le difende. Altro che Belen e le frecciatine all'ex marito Stefano De Martino, presunto traditore seriale, il cui ultimo flirt proibito sarebbe stato con Alessia Marcuzzi a sua volta sposata. Altro che Giulia De Lellis e “il momento non facile” con Andrea Damante. Altro che finte coppie di Temptation Island tornate tutte insieme a distanza di un mese dal programma con la frase fatta nella mano destra e lo sponsor nella sinistra. Paola Turci, la cantautrice romana, 55 anni, e Francesca Pascale, la 35enne ex “Miss Calippo” (soprannome dovuto a uno sketch in una tv napoletana) fidanzata per 10 anni con Silvio ... Leggi su iltempo

