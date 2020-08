Ora è anche ufficiale: Corvino torna al Lecce (Di venerdì 7 agosto 2020) Il clamoroso ritorno di Pantaleo Corvino a Lecce: ve lo avevamo anticipato lunedì, ora è anche ufficiale. Confermata anche la durata, tre anni. Il Lecce aveva deciso di interrompere il rapporto con Mauro Meluso per affidarsi a un salentino doc che rientra nel suo club dopo ben 15 anni. Ecco il comunicato: “L’Unione Sportiva Lecce comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica al Sig. Pantaleo Corvino. L’incarico decorrerà della stagione sportiva 2020/2021 e avrà durata triennale. La conferenza stampa di presentazione del Direttore Corvino si terrà lunedì 10 agosto 2020 alle ore 11 presso il Palazzo Banco di Napoli in ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Edilizia sociale, ora anche il Parlamento vota due risoluzioni. Il governo agirà prima degli sfratti? Il Fatto Quotidiano A Riveder le Stelle!

La Pro Loco Alte Montecchio, in collaborazione con il Ristorante dei Castelli di Giulietta e Romeo, organizza per Mercoledì 12 agosto alle ore 22.00, sulla terrazza del Castello di Giulietta, una sera ...

La Napoli di Paolo Sorrentino: occhi sulla città dalla Juve ai bassi

Una donna con gli occhiali da vista appoggiati sulla fronte, che spariscono nei capelli mesciati. Ha indosso una canotta da casa con sopra disegnate due palme caraibiche. Esibisce il tatuaggio di una ...

