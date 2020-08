Nina Mori torna single: è davvero finita Vincenzo Chirico? (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo Nina Mori torna single: è davvero finita Vincenzo Chirico? . Nina Moric torna a fare parlare di sé e il mondo del gossip adesso la vorrebbe a quanto pare nuovamente single. Ecco tutta la verità sulla vicenda. Da poco tempo Nina Moric si era mostrata nuovamente sorridente e felice accanto ad un uomo, Vincenzo Chirico, ma adesso il gossip parla della fine della loro storia. … Leggi su youmovies

Nina Moric sembrava essere tornata a sorridere grazie alla conoscenza con l’imprenditore partenopeo la cui identità è rimasta segreta per molto tempo. La modella croata, che dopo la travagliata ...Fabrizio Corona e Nina Moric: smentito il ritorno di fiamma |SCOPRI Alla conduzione del reality in versione Vip si troverà sempre Alfonso Signorini che presenterà come al solito con la sua abilità ed ...