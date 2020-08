Mozzate. Lite finisce in tragedia: morto Lorenzo Borsani (Di venerdì 7 agosto 2020) Accoltellamento in via Turati a Mozzate nel Comasco. La vittima è Lorenzo Borsani, 36 anni. Le indagini sono portate avanti dai Carabinieri della compagnia di Cantù. Due uomini si sarebbero affrontati e uno dei due avrebbe avuto la peggio. Lorenzo Borsani è stato ferito in modo serio con una coltellata al torace ed è stato soccorso in codice rosso dai sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo in ospedale. Per l’aggressione, i militari hanno fermato un uomo di 49 anni a Locate Varesino. La causa della Lite sarebbe di natura passionale. La tragica Lite è avvenuta all’esterno della villetta in cui vive la moglie di Borsani, dalla ... Leggi su laprimapagina

