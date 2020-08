MotoGp – Vinales svela: “ho la spalla infortunata dall’inverno. Quartararo? Penso a me, non a lui” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Ho la spalla infortunata da qualche mese, dalla caduta in motocross che è avvenuta durante l’inverno. Quando colpisco la spalla o il bacino, mi fa male“. Non nasconde il suo problema fisico Maverick Vinales dopo le FP2 del Gp di Brno. Il pilota Yamaha è riuscito comunque a raggiungere la 5ª posizione quest’oggi e punta al podio in vista della gara di domenica: “in gara sarà importante essere costanti con le gomme. È complicato andare veloci qui con la M1, perché non possiamo stare troppo piegati dato che è pieno di buche. L’obiettivo comunque è salire sul podio, poi vedremo se ci sarà l’occasione di vincere. Non Penso a Quartararo, mi concentro su di me. Abbiamo la ... Leggi su sportfair

