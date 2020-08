Maratona Palermo 2020, confermata la data del 22 novembre (Di venerdì 7 agosto 2020) La Maratona di Palermo 2020 si disputerà nella data originaria del 22 novembre. Sarà la ventiseiesima edizione dell’appuntamento inserito nel calendario Fidal come evento Bronze. Il patron Salvatore Gebbia in queste ore ha confermato che la manifestazione si disputerà regolarmente e nel rispetto di tutti i protocolli sanitari: “Tutto lascia presagire per il meglio e, scongiuri a parte, se la situazione da qui a novembre non dovesse cambiare, assisteremo ad una bella Maratona di Palermo. In questi giorni stiamo aggiornando il dispositivo tecnico, l’impegno sarà notevole ma lavoreremo per consentire a tutti, atleti e addetti ai lavori, di prendere parte ad una manifestazione sicura”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Maratona di #Palermo, confermata la data del 22 novembre - ilSicilia : #Sport #atletica Maratona di Palermo: partenza il 22 novembre, ecco le prime indiscrezioni - PalermoToday : Maratona, confermata la data del 22 novembre: mascherina alla partenza e il via a scaglioni - emiolo84 : Iscritto alla maratona di Palermo e non ci n'è coviddi! #amunì - giuseppeflagex : Wow! Ripartenza coi fiocchi per il tennis azzurro al femminile. #Cocciaretto vince contro la Top50 Hercog e una con… -

Ultime Notizie dalla rete : Maratona Palermo Maratona di Palermo, tutto confermato Al via il 22 novembre Live Sicilia Maratona di Palermo, confermata la data del 22 novembre ma con delle restrizioni

Fissata al 22 novembre la XXVI edizione della Maratona di Palermo. La manifestazione, inserita nel calendario Fidal come evento "Bronze", è organizzata dall’Associazione Media@. E proprio il patron Sa ...

Maratona, confermata la data del 22 novembre: mascherina alla partenza e il via a scaglioni

09:51Colpo di scena sull'omicidio di 5 anni fa, l'indagato ritratta tutto: "Non sono stato io" 09:51Maratona, confermata la data del 22 novembre: mascherina alla partenza e il via a scaglioni 09:51"Be ...

Fissata al 22 novembre la XXVI edizione della Maratona di Palermo. La manifestazione, inserita nel calendario Fidal come evento "Bronze", è organizzata dall’Associazione Media@. E proprio il patron Sa ...09:51Colpo di scena sull'omicidio di 5 anni fa, l'indagato ritratta tutto: "Non sono stato io" 09:51Maratona, confermata la data del 22 novembre: mascherina alla partenza e il via a scaglioni 09:51"Be ...