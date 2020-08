Madri e figli (Di venerdì 7 agosto 2020) Un anno fa mi è capitato di leggere un articolo che ha catturato la mia attenzione: trattava del rapporto tra le Madri dell’est – soprattutto rumene, che per necessità vengono a lavorare in Italia come badanti –, e i figli che restano a vivere nel loro paese d’origine. Il discorso si focalizzava, in particolare, sugli effetti emotivi e psicologici che questa separazione forzata genera sia nelle Madri che nei figli: un fenomeno tanto diffuso da prendere il nome di “sindrome Italia”, che individua un tipo di depressione i cui sintomi includono alienazione, insonnia e esaurimento.Sono realtà molto diffuse, malgrado passino essenzialmente inosservate, e richiamano la nostra attenzione su un aspetto che diamo per scontato quando scontato non è, o non è ... Leggi su huffingtonpost

"Io, mamma di una figlia gay, vi chiedo di approvare la legge contro l'omofobia" la Repubblica Il bimbo nato in spiaggia registrato all'anagrafe di Cattolica

Nella tarda mattinata di mercoledì 5 agosto, si sono presentati all’ufficio anagrafe di Palazzo Mancini i coniugi Tamara e Robert Kemetinger. La coppia austriaca ha registrato l’arrivo del loro settim ...

Coronavirus, a Roma nove nuovi casi: sono 18 in totale nel Lazio. I dati Asl del 6 agosto

Sono nove i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Numeri che confermano l'andamento settimanale in cui c'è una media di 9,5 nuovi contagi al giorno nella Capitale. In provincia, invece, secondo i dati del ...

