Le figure religiose di riferimento per il Governo

San Padre Pio di Pietralcina per Conte e Lamorgese. ROMA – Quali sono ? A dirlo è la Rivista San Francesco che ha indagato tra l'esecutivo per scoprire i santi più vicini agli esponenti della maggioranza e le sorprese non mancano. Tra i fedeli a Padre Pio c'è anche Giuseppe Conte per le sue chiari origini pugliesi. Il premier ha affermato anche di essere molto vicino anche a San Francesco di Assisi. Il Santo di Pietralcina è venerato anche dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. San Felice in Pincis per Luigi Di Maio San Felice in Pincis per Luigi Di Maio. L'ex leader M5s ha deciso di non dimenticare le sue radici e affidarsi al patrono di Pomigliano d'Arco. Una piccola sorpresa rispetto alle aspettative visto che, essendo campano, quasi tutti si sarebbero aspettati San Gennaro.

