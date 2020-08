Juventus-Lione, Bergonzi: “Primo rigore ridicolo, impossibile fischiare fallo di Bentancur” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ex direttore di gara Mauro Bergonzi, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘TMW Radio’, ha chiaramente bocciato l’arbitraggio di Felix Zwayer in Juventus-Lione, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: “Questo VAR bisogna iniziare a pensare che nelle competizioni UEFA viene utilizzato pochissimo. Il primo rigore è ridicolo. Live avevo immaginato che c’entrasse Bernardeschi, impossibile fischiare il fallo su Bentancur, ma con la spinta il VAR non può intervenire. Detto ciò quello non è mai calcio di rigore”. Per quanto concerne il penalty assegnato ... Leggi su sportface

