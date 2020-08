Hong Kong e quell'empatia un po' snob e superficiale di un Occidente incornato nelle proprie contraddizioni (Di venerdì 7 agosto 2020) È ormai più di un anno che i media occidentali (e, a ruota, i relativi governi) esprimono indignazione per il modo in cui la Repubblica Popolare Cinese bistratta la Regione Speciale Amministrativa di Hong Kong ed i suoi sette milioni e passa di cittadini. Eppure, la lente attraverso la quale viene presentata nell'insieme la questione (che invariabilmente muove dallo studente manifestante malmenato e sanguinante che tra le lacrime si appella alla comunità internazionale affinché salvi la (...) - Tribuna Libera / Cina, Asia, Europa, Mondo, Politica, Politica estera, Hong Kong Leggi su feedproxy.google

