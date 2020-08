Hitman, l’intera trilogia sarà giocabile in VR (Di venerdì 7 agosto 2020) La trilogia di Hitman, incluso il prossimo Hitman 3, sarà giocabile con PlayStation VR come annunciato oggi da Sony nel corso del suo evento State of Play. I giocatori si impersoneranno nell’Agente 47 come mai prima d’ora, e assassineranno i bersagli, si confonderanno con l’ambiente ed eviteranno di essere scoperti tutto in realtà virtuale. Inoltre, anche il World of Assassination di IO Interactive sarà giocabile in VR. Secondo PlayStation Blog, Hitman 3 sarà completamente giocabile in VR dall’inizio alla fine. Inoltre, il supporto VR per tutte le location di tutti e tre i giochi arriverà anche nella serie. I giocatori potranno “importare” le location dei due precedenti giochi di ... Leggi su nonsolo.tv

