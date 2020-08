Hai ricevuto una mail da Google sulle registrazioni audio? Ecco perché (Di venerdì 7 agosto 2020) (immagine: Google)Milioni di persone in tutto il mondo hanno ricevuto una mail da Google dal titolo “Abbiamo aggiornato la tua impostazione per le registrazioni vocali e audio” che ufficializzava un cambio radicale da parte del gigante del web a proposito della politica di archiviazione dei file audio, aprendo a un maggiore e più oculato controllo dei permessi da parte dei propri utenti. Che cosa significa tutto questo e cosa cambia nel concreto? Molti utenti sono all’oscuro del fatto che Google salvi in un’apposita pagina tutte le ricerche effettuate con la voce. Non solo quelle sul motore di ricerca attraverso lo smartphone, ma anche per destinazioni su Google Maps, per video su YouTube e ogni singola ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Hai ricevuto Hai ricevuto una mail da Google sulle registrazioni audio? Ecco perché Wired.it Marco Malapelle è morto. Aveva lavorato sul set di "Un Posto al Sole" e "L' Amica Geniale". Aveva 33 anni

È scomparso Marco Malapelle, 33 anni. Dopo aver iniziato come modello, aveva lavorato in Un posto al sole, ne L’Amica Geniale e in diverse fiction Rai. Marco, conosciuto al Rione Sanità come «o’ gemel ...

Huawei e il suo ecosistema di prodotti e servizi: ecco come sta crescendo

Con la nostra carrellata sugli ecosistemi proposti dai vari brand arriviamo a parlare di Huawei, il colosso asiatico che ha da poco raggiunto la vetta tra i produttori di smartphone, ma che paradossal ...

