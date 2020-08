Gargano: «Il Napoli di Gattuso mi ricorda quello di Mazzarri» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Mattino intervista Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli. Contro il Barcellona, dice, agli azzurri serve una partita perfetta. «Una partita perfetta e deve soprattutto ripetere sul campo le istruzioni che darà Gattuso. E non solo quelle tecniche. Il mister riesce a trasmettere a ogni calciatore delle grandi emozioni ed è un elemento vitale». Gargano accosta il Napoli di Gattuso a quello di Mazzarri. «Per certi versi, forse tanti, mi ricorda il Napoli di Mazzarri: la grinta che trasmette in ogni immagine Gattuso è identico al modo con cui Mazzarri ci caricava nei momenti di difficoltà o quando non riuscivamo a ... Leggi su ilnapolista

