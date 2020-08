Fisco, il governo prepara un’altra brutta sorpresa: mettere sotto controllo le buste paga (Di venerdì 7 agosto 2020) Non bastavano le tasse che stanno strozzando gli italiani e le imprese. Dal governo è in arrivo un’altra batosta: mettere sotto la lente d’ingrandimento le buste paga. Con il decreto Agosto, infatti, si prepara ad spulciare il fatturato delle aziende che hanno fatto richiesta della cassa integrazione. In pratica, come si legge sul Giornale, il Fisco analizzerà le buste paga degli italiani per vederci chiaro. L’Agenzia delle entrate verificherà, infatti, il fatturato autocertificato dai datori di lavoro ai fini del versamento del contributo. Lo si evince chiaramente dalla bozza del dl Agosto, che dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri. L’argomento riguarda appunto la ... Leggi su secoloditalia

ROMA - Più tempo per pagare le tasse sospese, una nuova quota una tantum del reddito d'emergenza, lo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori di AirItaly, il fisco light per il Sud e il condo ...

Parlate del decreto di oggi, quello detto “agosto”, perché ha dentro un po’ di cose interessanti, su fisco e lavoro. Sulle tasse l’intervento è drastico, con uno spostamento integrale ai prossimi due ...

