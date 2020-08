Filippo Bisciglia condurrà ancora Temptation Island? La verità (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo Filippo Bisciglia condurrà ancora Temptation Island? La verità . Filippo Bisciglia l’anno prossimo condurrà ancora Temptation Island? L’indizio su Instagram fa preoccupare i fan: ecco che cosa c’è di vero. Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati ed apprezzati del panorama della televisione italiana che, come sappiamo, è stato anche quest’anno al timone di Temptation Island. In molti si chiedono quale sarà il … Leggi su youmovies

SonoUnaCarota00 : RT @meme_ouat: Comunque raga apparte gli scherzi, l'isola che non c'è secondo me sarebbe stata perfetta come location per Temptation Island… - gianluca_tattoo : Filippo Bisciglia e Alberto Urso - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Filippo Bisciglia passa il timone ad Alessia Marcuzzi: 'Sarà bravissima nel suo lavoro' - fasciaprotetta : A settembre nuova edizione di #temptationisland, Non più VIP ma ibrida come quella appena condotta da Filippo Bisci… - hipsterdelcazzo : “Confermato peppe Montella al posto di Filippo bisciglia al timone di temptation island per l’anno prossimo” -