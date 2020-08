Covid, Sos di De Luca: «Servono i test in aeroporto, in Campania contagi da Usa e Messico» (Di venerdì 7 agosto 2020) A seguito di segnalazioni di casi di positività, rilevati nell?ambito delle attività epidemiologiche delle Asl della Campania, relativi a cittadini provenienti dagli Stati Uniti,... Leggi su ilmattino

A seguito di segnalazioni di casi di positività, rilevati nell’ambito delle attività epidemiologiche delle Asl della Campania, relativi a cittadini provenienti dagli Stati Uniti, dal Messico e da altr ...

Decreto Agosto: cosa prevede la bozza. Entrano anche la cig per AirItaly e il fondo casalinghe

Alcuni dei punti più importanti riguardano le tasse: i versamenti dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio potranno essere saldati in due anni. Non si sposta dunque la data dell’appuntamento co ...

