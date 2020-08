Cerveteri – Interventi sul verde seconda settimana di agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Cerveteri – Interventi sul verde seconda settimana di agosto – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (https://bit.ly/33zIvyZ). Gli Interventi, programmati dal 10 al 14 agosto, riguarderanno in particolare Campo di Mare, Cerveteri, Valcanneto e Cerenova. A Campo di Mare ogni mattina gli addetti della Multiservizi si attiveranno per la consueta pulizia delle spiagge libere. Gli altri Interventi programmati riguarderanno la manutenzione ordinaria come il taglio erba su banchine e cigli stradali e marciapiedi, la raccolta carta in aree verdi e parchi pubblici. La pubblicazione ... Leggi su romadailynews

Terzobinarioit : Verde pubblico a Cerveteri, Multiservizi pubblica il programma di interventi - zazoomblog : Cerveteri – Interventi sul verde prima settimana agosto - #Cerveteri #Interventi #verde #prima - CorriereCitta : Cerveteri, Multiservizi : pubblicata la programmazione interventi della prima settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri Interventi Cerveteri - Interventi sul verde seconda settimana di agosto RomaDailyNews Multiservizi di Cerveteri, gli interventi programmati dal 10 al 14 agosto

Oltre alla città interessati anche Campo di Mare, Valcanneto e Cerenova. Il piano della manutenzione del verde pubblico è consultabile online La Multiservizi Caerite comunica che è online la programma ...

Cerveteri, le tartarughe fanno il nido: attesa per la schiusa

Quest'anno il Lazio sembra una calamita per le tartarughe marine. Dopo i nidi a Torvaianica e Fondi, una Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia di Palo Laziale, a Cerveteri. Il sindaco ...

Oltre alla città interessati anche Campo di Mare, Valcanneto e Cerenova. Il piano della manutenzione del verde pubblico è consultabile online La Multiservizi Caerite comunica che è online la programma ...Quest'anno il Lazio sembra una calamita per le tartarughe marine. Dopo i nidi a Torvaianica e Fondi, una Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia di Palo Laziale, a Cerveteri. Il sindaco ...