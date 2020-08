AnzioEstateBlu2020, al via il programma di spettacoli itineranti, concerti e performance artistiche: ecco da quando, tutte le info (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono cinque gli eventi di AnzioEstateBlu2020, pianificati dall’Amministrazione De Angelis, durante la settimana di Ferragosto, con spettacoli itineranti di artisti di strada, concerti e performance artistiche, che si snoderanno lungo l’isola pedonale della Riviera Mallozzi, in Via XX Settembre, in Piazza Pia, in Piazza Garibaldi ed al Porto. “A causa dell’emergenza sanitaria in corso, – afferma l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – è stato pianificato un programma di spettacoli ridotto ed itinerante che, nei prossimi giorni, allieterà le serate dei cittadini e dei numerosi turisti che hanno scelto Anzio per trascorrere le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

