Allerta Meteo Puglia: codice giallo per piogge fino a domani (Di venerdì 7 agosto 2020) Un avviso di Allerta gialla e’ stato diramato dalla sezione pugliese Protezione civile che prevede, a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore, precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o breve temporale. “Il rischio idraulico residuo – si legge nell’avviso – e’ legato al transito della piena del fiume Fortore“.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

