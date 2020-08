Alba Parietti cambia look: un taglio netto con il passato (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo . Cambio di look inatteso e inaspettato per Alba Parietti. Ma qual è stata la scelta della showgirl? I suoi fan sono rimasti sorpresi. Alba Parietti è senza alcun dubbio una delle showgirl che hanno maggiormente seguito e appeal sui social network. Molte volte la donna si è trovata al centro di polemiche e discussioni pesanti … Leggi su youmovies

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5 - infoitcultura : Alba Parietti, il lutto e la polemica: “Non trovo carino…” - SaCe86 : Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al #GFVip 5 - sere__nere : @Viperissima_ Anche il figlio di Alba Parietti - CrescenzoFilo : RT @trash_italiano: Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5 -