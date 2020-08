6 Agosto: in Fvg 163 positivi e 4 nuovi contagi (Di venerdì 7 agosto 2020) Trieste, 7 ago – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 163 (+3 da ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 13 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Sono stati rilevati 4 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.436: 1.418 a Trieste, 1.043 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.927, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 139. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Agosto Fvg LavoroFVG: offerte di lavoro stagionale per la vendemmia 2020 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Turismo di confine, visite guidate tra Gorizia e Nova Gorica

(ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - Storia, ma non solo. Anche suggestioni notturne, giardini con piante monumentali, escursioni montane fra verde e trincee. Un'offerta quanto mai originale e completa che cons ...

Veneto, balzo nuovi contagi: 183 in 24 ore. Luca Zaia e Fedriga: il virus entra da Est

Migranti positivi a Treviso, sono 244 (inclusi 11 operatori) i contagiati da coronavirus nel centro di accoglienza situato all'interno dell'ex Caserma Serena di Casier. I negativi sono 47 (18 tamponi ...

