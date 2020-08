17enne positivo dopo una festa sulla spiaggia a Catania. Allarme tra oltre 1000 partecipanti (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha partecipato ad una serata in una delle discoteche in spiaggia più frequentate e alla moda di Catania, ed è risultato positivo al Covid. Un ragazzo di 17 anni si è presentato con il padre al pronto soccorso del Policlinico della città e, dopo l’esito del tampone, è stato posto in isolamento nella sua abitazione, assieme ai familiari.L’Allarme si è diffuso rapidamente dato che a quella serata dell’Afrobar, locale “in” sulla spiaggia della Playa, c’erano almeno mille persone (qualcuno dice più del doppio). Nel pomeriggio, l’Afrobar ha diffuso una nota su Facebook (poi rimossa) nella quale ha sottolineato che il locale ha sempre rispettato le norme anti-Covid e che “non ci ... Leggi su huffingtonpost

