Tornano da un viaggio in Grecia, vanno a una festa ma sono positivi: allerta nel maceratese (Di giovedì 6 agosto 2020) Al ritorno da un viaggio in Grecia, vanno ad una festa ma sono positivi: scatta l’allerta a Macerata. La vicenda, riportata dal Resto del Carlino, coinvolge due neodiplomati di Montelupone e Morrovalle.I giovani interessati erano parte di una comitiva di neodiplomati che, come capita spesso, hanno deciso di festeggiare insieme la maturità concedendosi una sorta di viaggio premio.Tamponi in corso per verificare se altri giovani siano stati contagiati. A destare particolare preoccupazione il fatto che i due ragazzi avevano partecipato ad una festa con altre decine di persone.Una situazione delicata, già presa in carico dai tecnici della prevenzione, che tiene la comunità un po’ sulle spine, almeno fino a ... Leggi su huffingtonpost

Roma, al Pantheon migliaia di italiani e stranieri in fila per la visita

È tornato il turismo culturale: sono circa tremila i visitatori in media che ogni giorno tra taliani e stranieri scelgono di vistare il Pantheon - Claudio Guaitoli - Manuela Pelati /CorriereTv Intere ...

È tornato il turismo culturale: sono circa tremila i visitatori in media che ogni giorno tra taliani e stranieri scelgono di vistare il Pantheon - Claudio Guaitoli - Manuela Pelati /CorriereTv Intere ...